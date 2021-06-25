الفنانة الشابة هيا مرعشلي تخفي زواجها

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدرت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي البحث على منصات التواصل الاجتماعي بعدما احتفلت بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني دون إعلان الخبر.

وقد أكدت جدتها الفنانة السورية الكبيرة ناهد حلبي ذلك.

وهيا مرعشلي هي فنانة سورية بالرغم من صغر سنها، إلا أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية، من بينها: "عندما تشيخ الذئاب"، و"دقيقة صمت"، وعرفت بإثارة الجدل بسبب أزيائها الجريئة.

وقالت جدة الفنانة هيا مرعشلي، في مقطع فيديو، إن حفيدتها مخطوبة، مضيفة "هو حبيب وخطيب وزوج إلى حد ما" لتنهي بذلك الجدل حول قصة حب مزعومة كانت تجمع الفنانة الشابة مع الفنان ناصيف زيتون.

وأضافت ناهد حلبي، في المقطع "هيا عروس العام الجاري 2021.. وستقيم حفل زفاف حال سنحت الظروف لذلك.. وهو شاب لديه أعماله الخاصة التقت فيه ولبسنا سوا وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب، كل شيء بوقته حلو".