«مجلس دبا الحصن» يتعرف على الكنوز القرآنية

الشارقة (الاتحاد)

تعرف مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة على المخطوطات والمصاحف والكنوز القرآنية التي يضمها مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وذلك خلال زيارة قام بها ظهر أمس للمجمع.

ضم وفد المجلس كلاً من سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس المجلس والأعضاء محمد حسن الظهوري وعبيد خلفان المهلبي وعبيد المغني ومحمد أحمد بن يعروف والموظف عبدالله عبيد الظهوري، فيما استقبلهم شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام للمجمع.

وبعد الترحيب من قبل الأمين العام للمجمع اصطحبهم في جولة شملت مختلف أقسام المجمع قدم فيها شرحاً عن فكرة إنشاء المجمع، وما يضمه من مرافق وما يقدمه من خدمات جليلة.

وأوضح أن المجمع يعد أكبر مجمع للقرآن الكريم في العالم بعدها أطلعهم على ما يضمه المجمع من مصاحف نادره بجانب مخطوطات تم جمعها من مختلف أرجاء العالم.

وشمل التجول بالمجمع لمجلس مدينة دبا الحصن التعرف على متحف «تاريخ كتابة المصحف الشريف»، وتعرفوا على بداية تدوين القرآن الكريم، بمختلف الأدوات على مر العصور، ومتحف «نوادر المصاحف» الذي يضم مئات المصاحف الثمينة والرسمية الصادرة عن الكثير من الدول والعديد من المخطوطات الأثرية، بالإضافة إلى عرض بعض مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من المصاحف القرآنية النفيسة، والرقاقات القرآنية النادرة.

كما شملت الجولة التعريفية داخل المجمع التعرف على متحف «القراءات السبع والعشر حيث تعرفوا على القراءات القرآنية ونشأتها وأعلامها، واختلافاتها، بالإضافة إلى متاحف»أعلام القرآن«و»مشاهير القراء«و»متحف كسوة الكعبة وستائر الحجرة النبوية" كما شملت الزيارة التجول في قاعات المجمع المختلفة والمزودة بأحدث التقنيات الإلكترونية التي من شأنها خلق تجربة متميزة لجميع زوار المجمع.

وأبدى سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبا الحصن سعادته بهذا الصرح المتفرد على مستوى العالم، والذي تفخر الشارقة أن تنشئه في ظل رعايتها للقرآن الكريم.