عبد المحسن النمر صحفي في "دار غريب"

مراد اليوسف (دبي)

شخصيتان مختلفتان، لكنهما يلتقيان في عدد كبير من مشاهد المسلسل الدرامي الخليجي "دار غريب"، الذي يتم تصويره في مملكة البحرين ويعود إلى بداية الثمانينيات، حيث يقدم الممثل السعودي عبد المحسن النمر شخصية تدعى "غريب" حسب ما ذكرته الشركة المنتجة والمنفذة للعمل "ماجيك لنس" في حساباتها الرسمية في منصات السوشيال ميديا، وهو صحفي وكاتب مقالات يراسل مجلة في دولة أخرى لنشر ما يكتب، ويسعى خلال أحداث المسلسل إلى أن يؤثر في من حوله فيعيش صراعاً مع المجتمع، وتتوالى الأحداث التي يشاركه بها شخصية "ناصر" التي يقدمها الممثل الكويتي عبدالله بو شهري، الذي يعود إلى وطنه بعد أن كان في إيطاليا، إذ يبدأ التفكير في كيفية الدخول إلى عالم التجارة ليصبح رجل أعمال حيث يعمل ويحاول في أكثر من تجارة.

ويشارك إلى جانب محسن النمر وعبدالله بو شهري نخبة من نجوم الفن في الخليج، منهم: سارة العنزي، وجمعان الرويعي، وشيماء رحيمي، وميس كمر ومحمد عاشور، وابتسام عبدالله، وسلوى الجراش، وإبراهيم البيراوي، وشيماء رحيمي وشيماء سبت وعادل شمس ومحمد الصفار وسعاد محمد ومجموعة من الوجوه الجديدة، وتأليف الكاتب البحريني حسين المهدي وإخراج مواطنه حسين الحليبي، وتدور أحداثه بشكل عام في إطار اجتماعي عميق يجمع بين الغموض والمغامرة والرومانسية.