هذا عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة في العالم حتى الآن

تكثف دول العالم حملاتها الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في محاولة للعودة إلى حياة طبيعية.

وأفادت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، اليوم الجمعة، أنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2,81 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 40,9 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 180 مليون حالة، والوفيات إلى 3,9 مليون شخص منذ الإبلاغ عن ظهور فيروس كورونا في الصين في ديسمبر 2019.