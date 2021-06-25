تقتل زوجها المسن لسبب غريب

شعبان بلال (القاهرة)

في جريمة غريبة، اعترفت ربة منزل أربعينية بقتل زوجها المسن بسلاح أبيض في محافظة أسيوط جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الحادثة بعد العثور على جثة مزارع عمره 65 عاماً، حيث تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلاف على "مصروف المنزل".

خلال فحص ومناظرة الجثة، تبين وجود جرح طعني في البطن من الناحية اليمنى.

وقال نجل المتوفى في التحقيقات، إنه أثناء قيام والده بأعمال النظافة بسطح مسكنهما بالطابق الأول، اختل توازنه وسقط أرضاً على سيخ حديدي مما أدى لوفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

لكن تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي في أمن منطقة أسيوط، توصلت إلى عدم صحة ما قرره نجل المتوفى، وأن وراء ارتكاب الحادثة زوجة المجني عليه البالغة من العمر 46 عاماً.

واعترفت الزوجة بارتكابها الجريمة، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما على نفقات الأسرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجني عليه بصفعها على وجهها. على إثر ذلك، قامت بطعنة بسلاح أبيض "سكين" فأودت بحياته.