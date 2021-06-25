صور مهندسين من دول عربية تملأ شوارع كوبنهاغن

شعبان بلال (القاهرة)

ملأت صور مهندسين من دول عربية عدة، شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بعد مشاركتها في معرض صور متنقل أقيم في الحدائق والميادين العامة.

من بين المشاركين في المعرض المهندس المصري هاني طارق النبرواي في معرض متنقل للصور نظمه اتحاد الصناعات الدنماركي، ووقع اختياره على المهندس المصري ضمن 12 نموذجا للنجاح، في الـ10 سنوات الماضية، لتعريف الدنماركيين بهم.

المهندس المصري هاني طارق النبرواي

وقال اتحاد الصناعات الدنماركي إن معرض الصور المتنقلة لقصص نجاح الشباب العربي، أُقيم أولا في حدائق وميادين عامة بالعاصمة كوبنهاغن، وسيتنقل لعدة مدن أخرى لاحقا، للاحتفاء بهم.

وأضاف الاتحاد الدنماركي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن المعرض أقيم تحت شعار «أحلام عربية»، ووقع الاختيار على المهندس المصري، ضمن 12 شخصية أخرى في مجالات مختلفة. وأوضح الاتحاد أن المعرض يهدف إلى تمكين الشعب الدنماركي من التعرف على قصص نجاح هؤلاء العرب خلال الـ10 سنوات الماضية.

من جانبه، عبر المهندس النبراوي عن سعادته بهذا التكريم من اتحاد الصناعة ووزارة الخارجية الدنماركية، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن هذا الاختيار تكريم لكل المهندسين المصريين والعمال الذين يؤدون عملهم بإخلاص داخل مصانعهم ومؤسساتهم الإنتاجية، في سبيل تحقيق التنمية والرخاء لبلدهم.

يعمل النبرواي، منذ تخرجه في كلية الهندسة عام 2005، في شركة «الميكانيكيون العرب»، وأمضى بها 15 عاما، حتى وصل لموقعه الحالي كمدير تنفيذي لها، وهو أيضا عضو في نقابة المهندسين والمجلس التنفيذي لجميعة المستثمرين بمدينة بدر.