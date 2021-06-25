تعرف على ملك يجتاز الجبال والأدغال لتحسيس شعبه ضد كورونا

قامت الحكومات عبر العالم بحملات تحسيس من أجل حث سكانها على احترام الإجراءات الاحترازية من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن ملك هذه المملكة يصر على القيام بمهمة التحسيس بنفسه. حيث يمشي على قدميه في الجبال ووسط الأدغال حاملاً حقيبة على ظهره.. لدعم شعبه في فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

على مدى 14 شهراً، ظل ملك بوتان «جيجمي كيسار نامجيل وانجتشوك» يسافر سيراً على القدمين وبالسيارة وعلى ظهر جواد إلى قرى نائية في مملكته الصغيرة التي يقطنها 700 ألف نسمة، للإشراف على إجراءات الحماية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا الذي ينتشر في الهند المجاورة.

تأثير رحلات الملك، البالغ من العمر 41 عاما، يظهر بوضوح في عدد وفيات كوفيد-19، وهي وفاة واحدة فقط في جميع أنحاء البلد الواقع بين الهند والصين في شرق جبال الهيمالايا.

وقال لوتاي تشيرنج، رئيس وزراء بوتان «عندما يسافر الملك لأميال ويطرق الأبواب... لتحذير الناس من الوباء، فإن كلماته المتواضعة تلقى احتراما وتؤخذ بجدية بالغة».

وأضاف تشيرنج «وجود صاحب الجلالة له تأثير أقوى بكثير من مجرد إصدار إرشادات عامة»، مضيفا أن حضوره يبعث برسالة واضحة للناس بأنهم ليسوا وحدهم في المعركة.

وغالبا ما يكون تشيرنج برفقة الملك في الرحلات قرب الحدود سهلة الاختراق مع الهند، التي أدت موجة ثانية من الوباء فيها إلى زيادة الوفيات لأكثر من المثلين على مدى الشهرين الأخيرين.

وفي الأسابيع الماضية، مشى الملك على قدميه لخمسة أيام على ممر ضيق عبر تلال يصل ارتفاعها إلى 4343 متراً ليشكر العاملين الذين يقدمون الرعاية الصحية الأولية في مناطق نائية.

وترصد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على منصتي إنستجرام وفيسبوك نشاطاته ورحلاته في الجائحة.

وقال مسؤول كبير في القصر «جل ما يفزع ملكنا هو أنه إذا تفشى الوباء كالنار في الهشيم، فسوف ينمحي بلدنا من الوجود».

وبعد كل رحلة، يدخل الملك فندقا في العاصمة تيمفو مطبقا بروتوكولات الحجر الصحي. ومثله مثل معظم الرعية، تلقى جرعة لقاح واحدة.

وحدود البلاد ذات المناظر الطبيعية الخلابة مغلقة مرة أخرى الآن، وإجراءات العزل العام مفروضة في بعض المناطق، مع تكثيف إجراءات الرصد وفحوصات الكشف عن كوفيد-19.

ويقول رئيس الوزراء إن بوتان تتطلع للحصول على جرعات من لقاحات كوفيد-19 بعد نفادها إثر تطعيم 90 في المئة من السكان بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا».

وأقصى حد للفجوة بين الجرعتين الأولى والثانية 12 أسبوعا تنتهي هذا الشهر. وتسعى الحكومة للحصول على إمدادات لسد هذا النقص.



