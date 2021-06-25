جوجل وأمازون متهمتان بالتقييمات المزيفة

أحمد عاطف (القاهرة)

فتحت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا تحقيقًا رسميًا اليوم الجمعة، لكشف حقيقة الإدعاءات التي تفيد بأن شركة جوجل وشركة أمازون لم يفعلا ما يكفي لمنع أو إزالة المراجعات المزيفة. وقالت الهيئة إنها تجمع مزيدا من المعلومات، حتى تعرف حقيقة انتهاك الشركات لقوانين حماية المستهلك، مضيفة أنها تشعر بالقلق من فشل شركتي جوجل وأمازون في مواجهة البائعين المتلاعبين بالمراجعات وجعلها إيجابية. وبحسب أندريا كوسيلي الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال البريطاني، فإنه هناك قلق من أن ملايين المتسوقين عبر الإنترنت قد يتعرضون للتضليل والخداع وإنفاق أموالهم في سلعة خاطئة، نتيجة تلك المراجعات المزيفة. وأضاف أنه ليس من العدل ببساطة أن تزيف بعض الشركات تقييمات 5 نجوم، لمنح منتجاتها أو خدماتها أهمية كبرى غير مستحقة وخداع المستهلكين. وستستمر التحقيقات في محاولة الوصول إلى حقيقة وجود تلك المراجعات المزيفة، وإذا ما تم إثباتها فستتخذ الهيئة إجراءات ضد الشركتين، سواء إلزامهما بتغيير إجراءات التأكد من مراجعات المنتجات، أو التصعيد واتخاذ إجراءات قضائية. من جانبها ردت شركة أمازون عبر متحدثها الرسمي، وقال إن الشركة ستساعد هيئة أسواق المال في استفساراتها، وأكد أن الشركة ستتخذ إجراءات لوقف المراجعات المزيفة، مهما كان حجم أصحاب تلك المراجعات، بينما لم ترد شركة جوجل حتى الآن.

