تعرف على قصة صاحب أطول إصابة كورونا في العالم.. أقيمت جنازته 5 مرات

كشف مدرب قيادة متقاعد بريطاني يدعى ديف سميث عن مدى استعداده للموت عندما أصبح أطول مريض مصاب بفيروس كورونا في العالم، بعد أن ثبتت إصابته لمدة 305 يومًا، حيث رتبت زوجته مراسم جنازته 5 مرات، حسبما ذكرت جريدة ديلي ميل البريطانية.

وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية، بأن ديف سميث، البالغ من العمر 72 عامًا، يعيش في بريستول، وأصيب بالفيروس لأكثر من 10 أشهر فيما يقول الخبراء إنه "أطول إصابة مستمرة بفيروس كورونا على الإطلاق"، وقال الرجل البريطاني، لـ"بي بي سي"، كيف سعل لمدة خمس ساعات متواصلة، بلا توقف وكان "على استعداد للموت" خلال محنته.

وأوضح التقرير، أن العديد من الأشخاص قضوا فترات طويلة في المستشفى بعد دخولهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم يحصلون على نتائج اختبارات إيجابية طوال فترة إقامتهم، ومع ذلك، تم التأكد باستمرار من إصابة سميث بالفيروس لمدة 305 يومًا بعد دخوله المستشفى لأول مرة في مايو 2020 مصابًا بسعال وحمى.

وقال سميث: " كنت مستعدًا للاستسلام، وقلت لزوجتي ليندا، دعيني أذهب، لقد كنت متماسكًا، لكنه أمر سيء للغاية"، فيما علقت زوجته ليندا إن "مرات كثيرة لم نكن نعتقد أنه سوف يشفى من فيروس كورونا".

وأوضح التقرير: "كان سميث يعاني من ظروف أدت إلى إصابته بجهاز مناعي ضعيف، مما جعله أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ Covid-19".

وقال سميث لصحيفة الجارديان: "عندما أكون فى حالة سيئة، كنت أكون بحالة سيئة للغاية حتى اقترب من الموت، وبدأت زوجتي بترتيب الجنازة خمس مرات"، وأضاف مازحا: 'لقد اتصلت بجميع أفراد الأسرة وأتمنى أن أبقي فمى مغلقًا الآن".

وقال سميث إن وزنه انخفض من 117 كيلو إلى 36.5 كيلو بينما كان مريضًا بسبب قلة الشهية، مضيفًا: "في مرحلة ما، كنت طريح الفراش لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر".