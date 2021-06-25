إنستجرام يطلق ميزة جديدة.. تعرّف عليها

أحمد عاطف (القاهرة)

تعمل منصة instagram على إطلاق ميزة جديدة للمستخدمين، تتمثل في تمكينهم من نشر صورهم على المنصة باستخدام مستعرض الويب على الكمبيوتر الشخصي.

ونشر مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا ، لقطات من جهازه الشخصي للميزة الجديدة، والتي تستعد الشركة لطرحها لمنح المستخدمين مزيداً من سهولة النشر على المنصة.

وكان موقع Facebook قد أعلن عن الميزة في بيان لـ Bloomberg ، وقالت كريستين باي المتحدثة باسم الشركة إن هناك العديد من الأشخاص يستخدمون Instagram من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لذلك سنمنحهم تجربة أفضل.

وأظهرت اللقطات المنشورة إمكانية تحرير حجم الصورة واستخدام الفلاتر المتاحة مثل تطبيق الهاتف تماما، ورغم أن الميزة لم تصل إلى المستخدمين بشكل واسع حتى الآن، إلا أن اللقطات أظهرت رسالة تؤكد أن إنستجرام سينشر الميزة إلى كافة مستخدميه تدريجياً.

يذكر أن إنستجرام من المواقع البطيئة في تطبيق مميزات الاستخدام على الكمبيوتر الشخصي، لكنها بدأت تطوّر أدواتها بعد زيادة عدد العاملين في وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفاع حاجتهم إلى استخدام المنصة عبر الكمبيوتر.