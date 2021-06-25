متى تعود حاسة الشم لمصابي فيروس كورونا؟

ذكرت دراسة فرنسية أن أولئك الذين يفقدون حاسة الشم بسبب إصابتهم بكوفيد19-من المرجح أن تعود مرة أخرى إليهم في غضون أشهر في الغالب.

ووفقا للدراسة فإنه في 49 من بين 51 شخصا جرى فحصهم، عادت حاسة الشم في غضون ثمانية أشهر، لكن لا تزال هناك مشاكل لدى شخصين في الشعور بالرائحة

بعد مرور عام.

وأجريت الدراسة بإشراف ماريون رينود من مستشفيات جامعة ستراسبورج ونشرتها "جاما اوبن نيت وورك" يوم الخميس.

ووجد فريق البحث أن الإحساس بالرائحة عاد بالكامل في حوالي 84 % من المشاركين بعد أربعة أشهر فقط.

وبعد 12 شهرا، عادت حاسة الشم لدى 96 %.