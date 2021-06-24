متحورة جديدة من كورونا قد تكون أكثر مقاومة للقاحات

الاتحاد (مصطفى أوفى)

أعلن خبراء ظهور متحورة جديدة من فيروس كورونا المستجد يخشى أن تكون أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات، بحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتعرف المتحورة الجديدة باسم «دلتا بلس»، وظهرت لأول مرة في نيبال المجاورة للهند. على الفور، صنفت الهند السلالة الجديدة، التي تُعرف علميا بالرمز AY.1، إلى «متغير مثير للقلق» وسط مخاوف من أن هذه المتحورة أكثر قدرة على الإفلات من جرعات لقاحات كورونا من متحورة «دلتا» الأصلية التي ظهرت لأول مرة في الهند.

ويقول البروفيسور فرانسوا بالوكس، مدير معهد علم الوراثة في جامعة «كوليدج لندن»، إن «متحورة دلتا بلس سجلت للمرة الأولى في بريطانيا يوم 28 أبريل 2021. وظلت نسبها منخفضة جدًا منذ ذلك الحين من دون أي علامة على التوسع».

وعثر على المتحورة الجديدة في العديد من البلدان ولكنها ظلت منخفضة للغاية، باستثناء نيبال.

واعترف البروفيسور بالوكس بأنه «لا يوجد شيء» معروف عن مدى قابلية السلالة الجديدة للانتقال أو مقاومتها للقاح أو مدى فتكها.

لكنه أضاف «بالنظر إلى أن هذه المتحورة ظلت منخفضة جدًا في كل مكان حيث تم تحديدها، فإن ذلك يشير بقوة إلى أنها ليست أكثر قابلية للانتقال من سلفها دلتا».

وتحمل سلالة «دلتا بلس» طفرة K417N، التي شوهدت أيضًا في متغير «بتا»، المكتشف أول مرة في جنوب أفريقيا، والتي يمكن أن يساعد الفيروس على تفادي المناعة من اللقاحات والعدوى الطبيعية.

واكتشفت سلالة «دلتا بلس» لأول في 5 أبريل 2021.