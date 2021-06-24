بريتني سبيرز: أبكي يومياً بسبب وصاية والدي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

طلبت المغنية بريتني سبيرز من محكمة في لوس أنجلوس رفع وصاية والدها المفروضة عليها منذ 2008 إثر اضطرابات نفسية، وقالت إنها تحرمها قسماً كبيراً من استقلاليتها المالية وحريتها الشخصية، وتسبب لها حالة «اكتئاب» و«صدمة».

وتحدثت بريتني سبيرز دون انقطاع لأكثر من عشرين دقيقة بوتيرة سريعة جداً، وعرضت حججها طالبةً من القاضية بريندا بيني رفع هذا الإجراء القضائي الذي اعتبرت أنه يضرّها أكثر مما ينفعها.

وقالت سبيرز: أعتقد حقاً أن هذه الوصاية تعسفية، مؤكدة أنها ليست سعيدة وأنها تبكي كل يوم بسببها.