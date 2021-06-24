5 أشياء لا نجدها إلّا في اليابان!

القاهرة (الاتحاد)

اليابان دولة الابتكارات المثيرة للاهتمام، لا تتوقَّف اختراعاتها الغريبة التي تبهر العالم. وتحدّث موقع Times of India عن 5 أشياء لا يمكن العثور عليها إلّا في اليابان:

1 ـ الآيس كريم بنكهة الأخطبوط ابتكار ياباني حصري وفرصة مثاليّة لمحبي الطعام غير المألوف.

2 - معبر شيبويا أحد أكثر المعابر ازدحاماً على وجه الأرض، وهو أكثر من مزار سياحي، وإنما جزء رئيس من الثقافة الآسيوية.

3 ـ تتفرَّد اليابان بآلات تبيع كل شيء تقريباً، من الوجبات الخفيفة والمشروبات إلى الملابس الداخلية.

4 - أقصر سلّم متحرك في العالم موجود في متجر متعدِّد الأقسام باليابان بطول 834 ملليمتراً فقط، وقد دخل موسوعة «غينيس».

5 ـ ابتكرت اليابان سوقاً ضخماً لمقاهي الدعم، يساند فيه الأصدقاء بعضهم، ولا سيما أثناء مواجهة أعباء العمل.