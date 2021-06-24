ساعات تراقب سلوكياتنا؟

أبوظبي (الاتحاد)

في دراسة، تُعد الأولى من نوعها، استخدم باحثون ساعات ذكيّة وتطبيقاً مخصّصاً لرصد 169 سلوكاً وأسلوب حياة أثناء جائحة «كورونا».

وفّرت الساعات بيانات يومية دقيقة لقياس التوتّر وجودة النوم ومعدّل ضربات القلب.

ووجدت البيانات أنّه أثناء فترة الإغلاق، نام الأشخاص لفترات أطول، والتقوا عدداً أقل من الأشخاص، ومارسوا تمارين رياضية أقل. وأوضح موقع Medical Xpress أن الإغلاق أضرّ بمزاج الأصغر سنّاً، وأنه بينما انخفض مستوى التوتر لدى الرجال، ارتفعت مستويات الضغوط لدى النساء، وكانت رفاهيّتهن وصحتهن النفسية أكثر تأثّراً.