أخبار سارة حول صحة الفنانة دلال عبد العزيز

أحمد عاطف (القاهرة)

يتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجمة السينما والتلفزيون المصرية الفنانة دلال عبد العزيز، أرملة الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، خاصة مع الأنباء المتداولة حول تغير في حالتها الصحية.

وبحسب مقربين من دلال، فإن حالتها الصحية تحسنت بشكل ملحوظ، لافتين إلى أنها خرجت من غرفة الرعاية المركزة التي مكثت بها فترة طويلة، مضيفين أنها نقلت إلى غرفة عادية لاستكمال العلاج.

ويشير المقربون من الفنانة المصرية القديرة إلى أنه أصبح في مقدورها التحرك الآن وتستند على أبنائها والمحيطين بها بشكل ملحوظ، لا سيما أن صديقاتها يزرنها باستمرار ويؤازرنها على الدوام في المستشفى.

ولا تزال الأسرة تخفي عن دلال، حتى الآن، خبر وفاة زوجها سمير غانم الذي شاركته الحياة لعقود من الزمن، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.