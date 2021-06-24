ما فائدة تدوير الإطارات؟

أبوظبي (الاتحاد)

للتخلّص الآمن من الإطارات المستعملة، يعمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» على إعادة تدوير التالف منها وفق أعلى المعايير والنظم المتّبعة، وتحويلها إلى منتجات يُعاد استخدامها لتجنّب الآثار السلبية لتراكمها، ما يعزِّز منظومة الاستدامة.

لكن كيف تتم هذه العملية؟ وبماذا يُستفاد منها؟ وما الصناعات التي تُستخدم فيها؟

حبيبات مطّاط

عملية إدارة التدوير تتم وفق أعلى المعايير، نتيجة للشراكة الاستراتيجية بين حكومة أبوظبي ممثّلة بمركز إدارة النفايات والقطاع الخاص. ويقوم مصنع الخليج للمطّاط، المنشأة الصناعية بمواصفات عالمية، في منطقة المدفن الصحي بمدينة العين، بتحويل الإطارات المستهلَكة إلى حبيبات مطّاط بمقاسات مختلفة.

وهذه العملية الإنتاجية تُسمّى «عملية التفتيت»، وتشمل تقطيع وتنقية متتابعة تضمن فصل مكوِّنات الإطارات وإنتاج حبيبات مطّاط عالية النقاوة صديقة للبيئة بدون أي تلوّث.

وعدا عن الخط الأساس لتدوير الإطارات، يفتخر مصنع الخليج للمطّاط بإضافة خطوط إنتاج بتكنولوجيا عالمية، تعمل على معالجة هذه الحبيبات وتحويلها إلى مركِّب مطّاط عالي الجودة، ذي قيمة مُضافة ويُستخدم كبديل عن المطّاط الطبيعي.

صناعات

يوضح مركز أبوظبي لإدارة النفايات أن حبيبات المطّاط الناتجة من إعادة تدوير الإطارات المستهلِكة تدخل في عدة صناعات مطّاطية مباشرة وغير مباشرة، منها:

1 ـ الأرضيات المطّاطية.

2 ـ أرضيات السلامة المستخدَمة في الحدائق العامة ومناطق ألعاب الأطفال.

3 ـ أرضيات الخيول.

4 ـ ملاعب العشب الصناعي.

5 ـ الملاعب الرياضية.

6 ـ المواد العازلة للصوت.

7 ـ إضافات لخلطات الأسفلت في الشوارع.

8 ـ إضافات في ملاعب كرة القدم.