الماريمبا.. النغم الدافئ

«الماريمبا» آلة موسيقية من عائلة الآلات النقرية، تتكوَّن من مفاتيح وقضبان، تُصنع عادة من الخشب، ويتم نقرها بمطارق لتوليد النغمات.

مفاتيحها مرتَّبة كترتيب البيانو، وموضوعة بشكل يساعد المؤدِّي، وهي شبيهة بفكرة «الإكسليفون»، لكنها تختلف في الحجم والمساحة الصوتية. فالأولى صوتها حاد، أما «الماريمبا» فصوتها ناعم ودافئ، ويستطيع العازف أن يستخدمها وحدها من دون مصاحبة فرقة موسيقية أو أوركسترا.

ليونيل هامبتون



من أبرز مستخدمي «الماريمبا» العالميّين، تيدي براون، ليونيل هامبتون، كارل أورف، إيفلين جاليني، جاكوب دروكمان وكلير عمر موسر

نسمة عبدالعزيز

الفنانة نسمة عبدالعزيز أوّل عازفة «ماريمبا» مصرية، وهي التي أدخلتها إلى الجمهور العربي، وتُعد من أفضل العازفات على هذه الآلة في الشرق الأوسط. تخرجّت من المعهد العالي للموسيقى، ثم استكملت دراستها في الولايات المتحدة الأميركية، وتقدِّم حفلات فردية تحظى بقبول جماهيري واسع.

بداية ظهور هذه الآلة كان في أميركا الجنوبية وأفريقيا، و تطوَّرت شيئاً فشيئاً حتى واكبت عصر الثورة التكنولوجية، وبالرغم من أن أصابعها تشبه أصابع البيانو، لا يُعزف عليها بأصابع اليد، وإنما بأصابع خشبية.

عام 1892، قام الموسيقي المكسيكي كورازون دي خيسوس بإضافة صف آخر من السمّاعات الشريطية إلى «الماريمبا»، على غرار المفاتيح السوداء في البيانو.

وعام 1947، بدأ الملحن الفرنسي داريوس ميلود بالعزف على «الماريمبا» في الموسيقى الكلاسيكية، واستخدم 4 مطارق للعزف عليها، مما عزّز الاهتمام بها.