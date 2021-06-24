كيف نستغل فضلات الطعام؟

أبوظبي (الاتحاد)

فضلات الطعام تزيد من غازات الدفيئة، لذلك فإن استخدامها بدلاً من التخلّص منها، وسيلة لخفض أثرها على البيئة. ويذكر موقع «هيلث لاين»، فكرتين بسيطتين حول كيفية الاستفادة من بقايا الطعام:

1 ـ قشور الفواكه, مثل التفاح أو البرتقال، يمكن حفظها لإعداد مربى لذيذ.

تُطهى القشور في الماء لمدة 30 دقيقة، ثم يُغلى السائل على درجة حرارة مرتفعة مع السكر وعصير الليمون قبل سكبه في حاويات زجاجية معقَّمة.

2 ـ التسميد: تُجمع بقايا المواد العضوية من المطبخ، وما تم تشذيبه من الفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى قشور البيض والزهور وأوراق الأشجار. وعندما تتعفِّن تتحوّل إلى سماد مغذٍّ لتخصيب التربة وتعزيز نمو النباتات.