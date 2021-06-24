أوائل صنّاع "السينما" عالمياً وعربياً

علي عبدالرحمن (القاهرة)

بدأت الحركة السينمائية في العالم منذ أوأخر القرن الثامن عشر، وتحديداً عام 1895، بالعاصمة الفرنسية باريس، على يد الأخوين لوميير، بعرضهما 10 أفلام دفعة واحدة، مدّة الواحد منها لم تتجاوز 46 ثانية، لتتوالى نهضة الصناعة السينمائية حول العالم منذ ذلك التاريخ.

عالمياً

أوّل صورة ضوئية

عرف العالم أوّل صورة ضوئية في التاريخ عام 1826، على يد الفرنسي Joseph Nicephore Niepce، والُتقطت من داخل منزله لتظهر الحديقة الخارجية وبعض المباني، استغرق ظهور الصورة 8 ساعات، وتتواجد النسخة الأصلية منها في جامعة تكساس بأميركا.

أوّل فيلم متحرِّك

يُعد The Horse In Motion، أوّل فيلم متحرِّك في العالم، عُرض عام 1879، صوَّره البريطاني إدوارد مويبريدج، مدّته 15 ثانية، وضمّ من 6 - 12 صورة ظهرت أوتوماتيكياً.

أوّل دار عرض سينمائي

أوّل عرض سينماتوغرافي كان في قبو مقهى GRAND CAFEE بباريس، وبعده تمكّن توماس أديسون، من صنع جهاز متطوِّر، وأقام أوّل عرض له عام 1896.

أوّل استوديو

أسَّسه جورج ميلييس عام 1897، وكان له سقف زجاجي و3 جدران زجاجية.

أوّل كاميرا متحرِّكة

عام 1897، امتلك روبرت ويليام أوّل كاميرا دوّارة حقيقية على حامل ثلاثي القوائم، وتم تصوير موكب الملكة فيكتوريا في لقطة واحدة بِلا انقطاع.

أوّل فيلم ناطق

يُعد «مغني الجاز»، أوّل فيلم ناطق بتاريخ السينما، أحداثه متصِّلة، أخرجه الأميركي آلان كروساند، ويروي قصّة شاب مغرم بموسيقى الجاز، مدّته 89 دقيقة، وحقّق إيرادات بلغت 3.2 مليون دولار أميركي، وهو نقطة تحوّل من السينما الصامتة إلى الناطقة.

أوّل جائزة سينمائية

«الأوسكار»، أوّل جائزة سينمائية، مُنحت للمرة الأولى عام 1929، تُقام سنوياً بمدنية لوس أنجلوس، واسمها الأصلي «جائزة الأكاديمية» وتمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحرِّكة في الولايات المتحدة.

أوّل مهرجان سينمائي

مهرجان فينيسيا الدولي «البندقية»، أقيم لأوّل مرة عام 1932 في إيطاليا، يستمر من أواخر أغسطس حتى أوائل سبتمبر من كل عام، وكان «دكتور جيكل ومستر هايد» أوّل فيلم عُرض فيه.

أول فيلم يحصد جائزة

أوّل فيلم يحصد جائزة

WINGS، فيلم حركة صامت، مدّته 141 دقيقة، صدر عام 1927، وحصد أوّل جائزة أوسكار في تاريخ السينما.

نايلز ويلش

أوّل فيلم ملوّن

«بين الخليج»، أوّل فيلم ملوّن في تاريخ السينما، عُرض عام 1917، وشارك في بطولته نايلز ويلش وغريس دارموند، وتم تدمير الفيلم في حريق بـ 25 مارس 1961، ولم يبق منه غير بعض صور.

غريس دارموند

عربياً

أوّل فيلم صامت

عام 1907، تم تصوير أوّل فيلم تسجيلي صامت عن زيارة الخديوي عباس حلمي الثاني إلى معهد المرسي أبو العباس بمدينة الإسكندرية بمصر. ويُعد «برسوم يبحث عن وظيفة»، أوّل فيلم صامت في تاريخ السينما المصرية، أُنتج عام 1923، على يد السينمائي محمد بيومي.

يوسف وهبي

أوّل فيلم ناطق

«أولاد الذوات»، أوّل فيلم ناطق بتاريخ السينما المصرية، عُرض عام 1932، وقام ببطولته يوسف وهبي وأمينة رزق، على يد المنتج والمخرج محمد كريم، أوّل عميد للمعهد العالي للسينما عام 1959.

أمينة رزق

أوّل فيلم ملوّن

«لست ملاكاً»، أوّل فيلم ملوّن مصري، عُرض عام 1946، بطولة الموسيقار محمد عبدالوهاب، وليلي فوزي، وكان المشهد الملوّن لأحداث أغنية «يوم الاثنين». أما «بابا عريس»، بطولة شكري سرحان ونعيمة عاكف، فكان أوّل فيلم مصري ملوّن بالكامل أنتجه «استوديو مصر»، وعُرضفي 4 سبتمبر عام 1950.

أوّل استوديو في مصر

شركة مصر للتمثيل والسينما تُسمّى اختصاراً «استوديو مصر»، أوّل استوديو برأس مال مصري 100%، قام بتأسيسه طلعت حرب عام 1935، يقع في محافظة الجيزة، وتم افتتاحه في 7 مارس عام 1935.

عزيزة أمير

أوّل سينمائية مصرية

الفنانة عزيزة أمير أوّل سيدة سينمائية مصرية، أوّل سيدة تؤسِّس شركة إنتاج في السينما المصرية، وأوّل مخرجة سيدة في العالم. قدّمت «ليلى» أوّل فيلم صامت بإنتاج مصري طُرح عام 1927، وقال عنها رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب: «نجحت فيما فشل فيه الرجال».

أوّل دار عرض سينمائي

أوّل عرض سينمائي في مصر كان بمقهى «زوانى» بمدينة الإسكندرية في يناير 1896، وتبعه أوّل عرض سينمائي بمدينة القاهرة في 28 يناير 1896، في سينما «ساتني»، التي كانت عبارة عن حمّام سباحة يُعرف بـ«حمّام شنيدر»، ويقع في عمارة بجوار حديقة الأزبكية.