مايكروسوفت تكشف عن إصدار جديد من «ويندوز»

شعبان بلال (القاهرة)

كشفت شركة «مايكروسوفت» العالمية، اليوم الخميس، عن إصدار جديد من نظام التشغيل «ويندوز». وأطلقت الشركة على هذه النسخة الجديدة اسم «Windows 11» وتأتي بميزات غير مسبوقة.

وكانت عمليات تسريب سابقة قد وفرت نظرة مبكرة على بعض تغييرات تصميم النسخة.ويأتي الإصدار بخصائص أكثر تميزاً وسهولة، وقائمة start جديدة، خلفاً لنظام التشغيل «ويندوز 10»، والذي طرحه عملاق البرمجيات عام 2015، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وبحسب تقرير لموقع «theverge» الأميركي المتخصص في الصحافة التكنولوجية، فإن «Microsoft» ستحتاج إلى إظهار بعض التغييرات الكبيرة على Windows 11 لإثبات أنه أكثر من مجرد Windows 10 مع بتعديلات شكلية بسيطة.

وأوضح التقرير أن «الكثير مما رأيناه حتى الآن في نظام التشغيل الجديد كان مخططًا بالفعل لنظام التشغيل Windows 10x، وهو إصدار من Windows تضمن قائمة ابدأ جديدة تعمل بشكل أشبه بالمشغل، والتي كانت تتمحور حول شريط المهام، بالإضافة إلى العديد من التبسيط لواجهة المستخدم وتحسينات الاستخدام العامة لنظام Windows».

وبعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، أسرعت شركة «Microsoft» إلى إعادة صياغة نظام «Windows 10x» لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لتقديم نسخة أكثر بساطة من نظام التشغيل الخاص بها للأجهزة التي ازداد الطلب عليها فجأة للعمل عن بُعد والتعليم.

وتُكافح Microsoft حسب التقرير للوصول إلى مستوى مقبول من توافق التطبيقات مع 10x على مدار العامين الماضيين، بعد أن خططت الشركة في الأصل لتشغيل كل تطبيق في حاوية خاصة لتحسين الأمان والأداء من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الجديد.