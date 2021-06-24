صور.. انتهاء غزو الزيز لأميركا

بعدما تسببت بحوادث مرورية وتجرأت حتى على التعرض لرئيس أكبر قوة عالمية، أنهت حشرات الزيز غزوها هذا العام بعدما اجتاحت بالمليارات مناطق شاسعة في الولايات المتحدة، في حدث لا يتكرر سوى مرة كل سبع عشرة سنة.

وقد خرجت جحافل من حشرات الزيز بين أبريل ومايو في ولايات عدة في الشرق الأميركي، مثل ميريلاند وأوهايو، إضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن.

على مدى أسابيع، عاشت هذه الحشرات كأسلافها قبلها: إذ خرجت من الرمل وهي يرقات بعد التنقل داخل أنفاق حفرتها بعناية، ومنذ بدء درجات الحرارة بالارتفاع، تحوّلت وتزاوجت وباضت بيضها للحفاظ على جنسها ثم فارقت الحياة.

لكن خلال هذه الفترة، تنقلت حشرات الزيز بين الأشجار وتصادمت مع البشر أو حتى تحوّلت لمكوّن غذائي في أطباقهم.

جحافل من حشرات الزيز النافقة

وقد تكون اللحظة الأبرز خلال غزوة هذا العام في التاسع من يونيو يوم مغادرة الرئيس جو بايدن في أول رحلة رئاسية له إلى الخارج. وقد ظهر بايدن يطرد حشرة زيز كانت جريئة بما يكفي لتنزل على عنقه، قبل أن يطرحها أرضا.

ومازح بايدن الصحافيين قائلا "انتبهوا من حشرات الزيز، لقد تعرضت لهجوم من إحداها، هي تمكنت مني".

وعشية ذلك، هاجم سرب من هذه الحشرات، التي كانت تتنقل بأعداد كبيرة لدرجة أنها ظهرت على رادارات الأرصاد الجوية، محركات الطائرة التي كانت ستقل عشرات المراسلين المرافقين للرئيس الأميركي في جولته، ما أرغمها على البقاء ساعات عدة على المدرج، قبل الاستعانة بطائرة أخرى في نهاية المطاف.

ورغم أن حشرات الزيز غير مؤذية إجمالاً، خلافاً للجراد، لكنها قد تسبب مشكلات، كما حصل في سينسيناتي بولاية أوهايو.

وكتبت شرطة المدينة في السابع من يونيو الجاري على فيسبوك «تاريخياً، يترافق كل ظهور (لحشرات الزيز) مع حوادث مرورية عدة تُنسب لها. وقد حصل الأمر عينه هذا العام».وأضافت «مساء اليوم، صادف شاب (...) سرباً ضخماً من الزيز خلال قيادته السيارة. ودخلت إحداها إلى السيارة من نافذة مفتوحة واصطدمت بوجهه ما أفقده التركيز لبرهة من الوقت. وقد اصطدم بعدها بعمود للكهرباء».

دعت قوات الأمن السكان إلى «التنبه وإبقاء النوافذ مغلقة إلى أن ترحل هذه الصديقات الصغيرة ذات العينين الحمراوين».

وقد دقت ساعة رحيل هذه الحشرات فعلاً في مناطق عدة حيث لم يعد يُسمع أي صوت لها وبات يمكن رؤية حشرات نافقة على الأرصفة في كل مكان. وبات نفوق باقي هذه الحشرات مسألة وقت.

وحان الوقت للبدء بتقويم هذا الموسم بحسب علماء الحشرات.

ويوضح جون كولي من قسم علم الأحياء التطوري والبيئة في جامعة كونيتيكت في هارفورد، وهو صاحب مشروع لوضع خريطة لهذه الحشرات «يبدو أنها وسعت حضورها في بعض المواقع، فيما انحسر وجودها في مواضع أخرى. كما إن مراجعة البيانات المتوافرة بشأنها ستستغرق بعض الوقت».

ويقول مايكل ج. راوب من قسم علم الحشرات في جامعة ميريلاند «حيث اقتُلعت الأشجار وحلت محلها مساحات مبنية، ذهبت حشرات الزيز من دون عودة. في المقابل، حيث عادت الأراضي الزراعية لتصبح حدائق أو مواقع سكنية، وحيث زُرعت أشجار، ثمة مزيد من هذه الحشرات».

أما التغير المناخي «فسيؤثر عليها بلا شك، لكن لا نعلم بأي طريقة تحديداً»، بحسب كولي.