حملة الصيف #في_أبوظبي تنطلق رسميّاً

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حملتها السنوية لموسم الصيف بنسختها الجديدة لهذا العام تحت عنوان الصيف #في_أبوظبي، والتي تستمر من 24 يونيو - 3 أغسطس.

وتهدف الحملة إلى تقديم تجارب استثنائية تشمل سلسلة من العروض الترويجية وخيارات الإقامة والأنشطة الترفيهية التي تنسجم مع أرقى معايير الأمان والسلامة، والجوائز والحسومات التي تستمر طوال موسم الصيف.

عروض وضيافة

تأتي حملة الصيف #في_أبوظبي ضمن سلسلة الجهود الرائدة التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية تلبي كافة التطلعات، عبر توفير مجموعة واسعة من العروض وخيارات الإقامة وحسن الضيافة التي تشتهر بها العاصمة الإماراتية، وباقة أنشطة ترفيهية توفرها الحملة للعائلات والأفراد.

وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة لحملة الصيف #في_أبوظبي ومتحمسون لنلتمس أصداءها الإيجابية، وهي المحطة السنوية التي ينتظرها أفراد المجتمع والزائرون للاستمتاع بمجموعة واسعة من الخيارات، ولا سيما هذا العام، لتذكّرهم بالأنشطة المتنوعة التي لطالما كانت تميّز موسم صيف أبوظبي قبل الجائحة العالمية».

وأضاف: «يعد إطلاق الحملة بمثابة فرصة مثالية لتعزيز مكانة إمارتنا الرائدة على الخريطة السياحية العالمية كوجهة ترفيهية مميزة، وتأكيداً لقدرتنا على توفير فعاليات صيفية ممتعة وآمنة في آن. وأشكر جميع شركائنا الذين عملنا معهم جنباً إلى جنب على تقديم مجموعة مميزة من الأنشطة والخيارات والعروض الترويجية التي يمكن الاستفادة منها طوال موسم الصيف».

فنون الطهي

وتحت عنوان «صيف الموضة»، يقدّم موسم عروض أبوظبي بدءاً من 17 يونيو الجاري تخفيضات هي الأكبر بحيث يصل بعضها إلى 80% في أكثر من 3000 متجر.

وضمن الفعاليات الثقافية، يقيم «متحف الأطفال» في اللوفر أبوظبي معرضاّ جديداّ بعنوان «مشاعري! مغامرة جديدة في عالم الفن» يوفِّر من خلالها مساحة لإلهام العقول الشابة وتقديم تجربة تفاعلية فريدة للأطفال باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة.

ويقدّم موسم فنون الطهي في أبوظبي تحت عنوان «صيف الآيس كريم»، سلسلة ورش عمل وعروض فنية وبصرية مناسبة لتطبيق إنستجرام بمشاركة عدد من الإبداعات الفنية التي تحمل توقيع الفنان البصري العالمي سيريل لانسلين للمرة الأولى في أبوظبي.

موسوعة «غينيس»

وتسعى إمارة أبوظبي إلى تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية مع 1001 نكهة آيس كريم متوفرة في «ياس مول»، بمشاركة عدد من العلامات التجارية العالمية مثل Pan-n-Ice للمرة الأولى في المنطقة.

كما تشتمل حملة الصيف #في _ أبوظبي على جدول شامل لكافة الفعاليات والأنشطة في مختلف الوجهات والمعالم السياحية حتى يتسنّى للسكان والزوار الاطلاع عليها مسبقاً، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العروض التي يمكن الاستفادة منها في عدد من الفنادق والوجهات السياحية ومراكز التسوق في أنحاء مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة.