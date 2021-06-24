قطيع من البقر يفر من مسلخ

هربت حوالى أربعين بقرة من مسلخ كانت تمضي فيه أيامها الأخيرة قبل الذبح، ما دفع بالشرطة إلى إطلاق عملية بحث واسعة في منطقة سكنية في شرق مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وقد جابت الأبقار الهاربة الشوارع الضيقة في «بوكو ريفيرا» حيث تخطت السياجات الفاصلة أو استلقت على المساحات العشبية في المنازل، وفق ما أظهرت صور عرضتها قنوات تلفزيونية محلية.

وأمضى عناصر تابعون للسلطات المحلية في لوس أنجلوس، بمؤازرة شرطيين على ظهر الخيول، ساعات في تجميع الأبقار، محاولين تثبيتها عند آخر طريق مسدود، قبل نقلها عبر مقطورات للمواشي.

وقد أسفرت هذه الحملة عن الإمساك بـ38 بقرة من الـ40 التي نجحت في الفرار من المسلخ، مستغلة وجود باب مفتوح.

وقد نفقت بقرة بعدما أطلق شرطي النار عليها، إثر مهاجمتها عائلة من أربعة أشخاص ما تسبب بوقوع بعضهم أرضاً، وذلك «تفادياً لتعرض العائلة لإصابات أخرى»، بحسب السلطات المحلية.