أرملة رئيس مصري أسبق تدخل المستشفى

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أصدر محمد أنور السادات، بياناً تمنى فيه الشفاء العاجل لجيهان السادات، التي تمر بحالة صحية حرجة هذه الأيام، أودعت على إثرها أحد المستشفيات في مصر.

دخلت أرملة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، السيدة جيهان السادات المستشفى، إثر تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان لأسرتها.

وقال محمد أنور السادات، المتحدث باسم العائلة في بيان: «سلامتك يا أم الأبطال»، هكذا لقبها أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية نظراً لجهدها الكبير وما قدمته لرعايتهم وتعويضهم من خلال مشروعات كثيرة كالوفاء والأمل وقرى الأطفال (SOS) وغيرها من المشروعات التي تبنتها.

وتابع:«سيدة أولى بمعنى الكلمة، استطاعت أن تفي بواجباتها الأسرية وتقوم بدورها الاجتماعي والإنساني كزوجة رئيس في مشهد لم يعتده المصريون في ذلك الوقت. فقابله البعض باستحسان وفخر وانتقده البعض الآخر. بل وتجاوز في حقها، ولكنها على الرغم من كل ذلك ضربت نموذجاً فريداً من العطاء والتسامح والبساطة والتواضع».

وواصل السادات:«كانت من الصلابة والقوة أن تتحمل رحلة وتجربة مشقة وكفاح مع الرئيس السادات منذ بداية حياته وحتى يوم استشهاده، وكانت له خير سند وداعم ونموذجاً مبهراً للزوجة وللأم».

وقال:«تحية من القلب لها في محنتها، داعين الله لها بالشفاء وتمام العافية. والتاريخ لن ينسى دورها مع رائدات مصريات أخريات كان لهن السبق في الدفاع عن المرأة وحقوقها ومساواتها وفتح آفاق جديدة لها في المستقبل».

واختتم البيان:«ستظل مواقفها الداعمة للدولة المصرية في مراحل عديدة فارقة في عمر الوطن خير شاهد على مسيرة رائعة حافلة بالعطاء والتضحيات.. سلامتك يا أم الأبطال».