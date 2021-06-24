من هو "فنان المنمنمات" الذي يحتفل به "جوجل" اليوم؟

أحمد شعبان (القاهرة)

احتفل محرك البحث "جوجل" اليوم بذكرى ميلاد الرسام الجزائري محمد راسم، وهو من أوائل الرسامين الجزائريين، حيث قام محرك البحث الشهير بوضع صورة "راسم" على صفحته الرئيسية رسماً يُظهر الفنان الراحل وهم مُمسك بريشته لرسم لوحة من لوحاته المرتبطة بفن المنمنمات، أحد مجالات الرسم الذي أبدع بها الفنان الراحل، وما زال يُعتبر أكبر فناني المنمنمات في القرن العشرين.

والفنان محمد راسم ولد عام 1896 بالجزائر في حي القصبة من أسرة عريقة في ضروب الفن التشكيلي، واهتم منذ نعومة أظافره بفن المنمنمات متمكناً منه بسرعة مُذهلة وذلك بمساعدة أعضاء أسرته فيما بعد، حيث كرّس محمد راسم حياته لهذا الفن الذي ساهم بقدر كبير في شهرته.

وتمكن محمد راسم بواسطة عبقريته وتحرياته العلمية من إثراء هذا التراث الفني من دون المساس بأصالته، وذلك مع الحفاظ على التقنيات الجمالية الخاصة بفن المنمنمات وقد اتسمت الأعمال التي قام بها محمد راسم، بالدقة والصبر وثبات اليد في التنفيذ، بالشاعرية والحس الجمالي في التعبير إضافة إلى حسن اختيار الألوان.

وبعد حصول محمد راسم عن جدارة على الجائزة الفنية الكبرى للجزائر عام 1933 إضافة إلى وسام المستشرقين؛ عُرضت أعماله في كافة أنحاء المعمورة حيث تم اقتناء العديد منها لدى عدة متاحف ذات شهرة عالمية.

اقتنع محمد راسم أن المقاومة يمكن كذلك خوضها على الجبهة الفنية، لهذا السبب حاول جاهداً أن يحمل إنجازاته علامات الإبداع والعظمة والفخر، كما كانت عليه حال الجزائر قبل الحقبة الاستعمارية وكما كان يريدها بعد استعادة استقلالها.

وكان يريد "راسم" أن يُوقظ كرامة الشعب الجزائري، وأن يثير غيرته وحنينه بالفن، ولذلك قادته بذلك قناعاته العميقة النابعة من روح الحرية إلى لقاء شعبه ووطنه في سبيل تصحيح تاريخهما الذي حرفه الاستعمار.

عمل محمد راسم لفترة طويلة كمدرس في معهد الفنون الجميلة، وقد جمعت منمنماته في عدة مؤلفات، منها: الحياة الإسلامية في الماضي، ومحمد راسم الجزائري، وتوفي محمد راسم وزوجته بالأبيار، عام 1975، في ظروف أليمة وغامضة لم يتم توضيحها حتى الآن.