ياسمين عبد العزيز تواجه تهديدات من أسرة طليقها.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

هاجمت أسرة رجل الأعمال المصري محمد حلاوة الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث اتهمتها ليلى حلاوة أنها كانت السبب في تفريق شمل عائلتها بعد زواجها منه قبل 17 عاماً.

وظهرت ليلى عبر خاصية القصص الملحقة في موقع إنستجرام، مدعيةً أن الفنانة المصرية تسببت في أذى كبير لعائلة حلاوة الأولى، وأنها خطفت رجلاً متزوجاً من عائلته، وأكدت أنها حاربت الأسرة الأولى وحاولت قطع الصلة بين الوالد وأبنائه من زوجته الأولى.

وأضافت موجهة حديثها لياسمين عبد العزيز: «لا تحاولي الادعاء بأنك شخص آخر لست عليه، لقد تسببت في القطيعة بيني وبين إخوتي»، وذكّرتها بأحد المواقف التي جمعت بينهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، ولكنها لم تذكر أي تفاصيل عن الواقعة.

وكانت لمياء حلاوة، شقيقة طليق ياسمين عبد العزيز قد ظهرت هي الأخرى في مقطع فيديو تهاجم الممثلة الكوميدية، وتؤكد أن عائلة حلاوة بأكملها طوت هذه الصفحة من حياتها، ولم تعد تتذكرها، وطالبت ياسمين بالتركيز في صفحتها الجديدة، وعدم التطاول على العائلة مجدداً.

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي سبباً في تأجج الخلاف بين النجمتين ياسمين عبد العزيز، وريهام حجاج بعدما استضافت الأخيرة وتحدثت عن زواجها هي الأخرى من محمد حلاوة، لتخرج ياسمين وتنشر صوراً من مسلسلها الأخير لترد بها على بوسي شلبي وريهام حجاج، فازدادت الخلافات أكثر فأكثر بين معجبي النجمتين حتى تدخلت عائلة حلاوة وزادت الأمر صعوبة.

وفي رمضان من العام الماضي حلت بوسي شلبي ضيفة على برنامج شيخ الحارة للمخرجة إيناس الدغيدي، ورفضت خلاله شلبي الاعتراف بأن ياسمين عبد العزيز، نجمة مصر الأولى حاليًا وأنها تحقق الإيرادات سواء عملت في الدراما أو السينما، وأكدت بوسي أن الفنانة يسرا هي نجمة مصر الأولى، ومنذ هذا الوقت وحتى تاريخ الحلقة مع ريهام حجاج، ظلت الخلافات متأججة بين ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي.