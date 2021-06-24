آبل تطرح هواتف أرخص ثمناً خلال العام القادم

شعبان بلال (القاهرة)

تستعد شركة آبل لطرح هواتف أكبر حجماً وأرخص ثمناً خلال عام 2022، وذلك بحسب توقعات المحلل الشهير Ming-Chi Kuo. ومن المتوقع أن يكون سعر الهواتف الجديدة أقل من 900 دولار، بحجم شاشة أكبر 6.7 بوصة، وهو سعر غير مسبوق، إذ يصل سعر هاتف 12 Pro Max الذي يحمل نفس حجم الشاشة في الوقت الحالي إلى 1100 دولار. وتتوجه آبل إلى صناعة الهواتف الكبيرة، بعد التقارير التي صدرت حول عادات شراء الهواتف الذكية خلال العام الماضي، وأظهرت النتائج تفضيل المستخدمين للهواتف الأكبر حجماً والأرخص سعراً، وهذا ما جعل الإقبال على شراء هواتف سامسونج أكبر. وبحسب تقرير نشره موقع 9to5Mac فإن شركة آبل أجرت تحليلاً للسوق كشف أن الشركة آبل تواجه ضعفاً في الإقبال على شراء هواتفها خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع تكلفته عن المنافسين، وذلك خلال العام الأخير بسبب الضغوط الاقتصادية جراء انتشار فيروس كوفيد- 19، وهو ما يدفع الشركة لتعديل أوضاعها.



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