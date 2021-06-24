حقيقة معركة الرسائل بين جورجينا وياسمين صبري

أحمد عاطف (القاهرة)

اشتعلت حرب التغريدات بين محبي الفنانة المصرية ياسمين صبري، ومعجبي زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن اتهم حساب منسوب للأخيرة بأن ياسمين تقلدها في أسلوب حياتها.

وكان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي قد اهتم بالمقارنة مؤخراً بين أنواع الحقائب والملابس التي تفضلها ياسمين وجورجينا، خاصة بعد تسريحات الشعر والإكسسوارات المتشابهة، والصور التي تأتي متطابقة في الحسابات الرسمية لكل منهما، مثل صور الطائرات الخاصة ومظاهر الحياة المترفة.

وفي منشور على حساب يحمل اسم جورجينا رودريجز على موقع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبت جورجينا: «كوني نفسك وليس أنا»، وأشارت إلى الصفحة الرسمية للفنانة المصرية، ليرد عليها حساب موثق يحمل اسم ياسمين صبري في تعليق: «لا أتنافس مع أحد».

وبعد التدقيق في الحسابات التي نشرت المنشورين تبين أن حساب جورجينا ليس رسمياً، وينتمي إلى محبي زوجة لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، أما حساب ياسمين صبري فلم يشك فيه أحد نظراً لأنه يحمل العلامة الزرقاء، ولكن تبين أنه ليس الحساب الرسمي أيضاً، ومكتوب عليه «صفحة محبي الفنانة ياسمين صبري».

وتسعى الممثلة المصرية لإغلاقه منذ فترة بعد أن تسبب لها بالكثير من المشاكل، كانت آخرها مع حساب جورجينا المزيف، وخلال تصريحات صحفية سابقة، قالت ياسمين صبري إنها لا تعرف كيف تم توثيق هذا الحساب رغم أنه مزيف، وتسبب في نشر العديد من الشائعات، آخرها شائعة حمل ياسمين صبري.