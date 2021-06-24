هذا مافعله مزارعون بريطانيون للانتقام من سيارة عطلت عملهم

انتقم مزارعون من سيارة متوقفة في مكان غير مخصص لها ، مما عطل حركتهم داخل المزارع الخاصة بهم ، مما دفعهم إلى معاقبة صاحب السيارة بتغطيتها بالطين، حيث لم يترك فرصة للعبور لمدخل إحدى المزارع، وحاولوا التواصل مع صاحبها حيث ذهبوا للبحث عنه إلا أنهم لم يجدوه، حسبما ذكرت جريدة ديلي ميل البريطانية.

وقال المزارع ، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لقد واجهنا الكثير من المشاكل في وقوف السيارات في هذه المناسبة ، كان الأمر معيقًا للغاية يبلغ عرض المدخل حوالي 10 أقدام فقط ولم تتمكن ناقلات الطين من الدوران".

وأضاف المزارع في مدينة ويجستون بمقاطعة ليسيسترشاير بالمملكة المتحدة: "لم يدرك أنه كان يسد مدخل الحقل عاد ليجد شاحنته مغطاة اعترف بأنه كان مخطئا"، كماغسلوا شاحنته بالماء وضحك الجميع.

وقال دوجي ماسون ، 64 عامًا ، الذي رأى الشاحنة الموحلة يوم السبت: "لقد كان حادثًا مضحكًا ، ولم يحدث أي ضرر ، على الرغم من أنها كانت ستصبح قصة مختلفة إذا كانت سيارة مكشوفة".