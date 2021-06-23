«قفص السكر» أفضل أفلام مهرجان الإسماعيلية

القاهرة (رويترز)

فاز فيلم «قفص السكر» للمخرجة السورية زينة القهوجي بجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي اختتم دورته الثانية والعشرين مساء أمس الأول.

والفيلم إنتاج سوري لبناني مصري مشترك وتدور أحداثه في 60 دقيقة حول زوجين مسنين يعيشان في شقة بالقرب من العاصمة دمشق، وبدلاً من أن ينعما في نهاية العمر بالهدوء والسلام، تحاصرهما الحرب، ويعانيان الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء ودوي القنابل، ورغم الظروف الصعبة لا يزال الحب يجمعهما ولا يزالان متمسكين بالبقاء معاً.