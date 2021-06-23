رايتشل زيغلر تلعب دور «سنو وايت»

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت «ديزني» أن الممثلة الشابة رايتشل زيغلر ستؤدي شخصية «سنو وايت» في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير، مستهلةً بقوة مسيرتها الاحترافية، كما ستلعب أيضاً دور البطولة في فيلم «ويست سايد ستوري» المرتقب عرضه في ديسمبر المقبل.

واختيرت زيغلر، البالغة 20 عاماً والمولودة لأم كولومبية وأب بولندي، من بين 30 ألف مرشحة أجريت لهن تجارب أداء للقيام بدور ماريا في فيلم «ويست سايد ستوري» لستيفن سبيلبرغ.

وأُعجِب فريق سبيلبرغ بصوت الشابة التي كانت لا تزال في السابعة عشرة عندما شاركت في التجارب.