الأرض تحبس الحرارة بشكل ينذر بالخطر.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)



تضاعفت كمية الحرارة التي تحتجزها الأرض والمحيطات والغلاف الجوي على مدار 14 عاما الأخيرة فقط، بسبب عدة عوامل على رأسها تغير المناخ الذي يسببه الإنسان.



وحسب دراسة جديدة نشرها موقع «theverge» الأميركي المتخصص في الصحافة التكنولوجية، فإن الباحثين نجحوا في معرفة مقدار الحرارة التي تحبسها الأرض من خلال قياسات ناسا الفضائية التي تتبعت مقدار طاقة الشمس، التي دخلت الغلاف الجوي للأرض ومقدار ارتدادها إلى الفضاء، مع مقارنها ببيانات درجات حرارة المحيط.



ووجد الفريق البحثي برئاسة نورمان لوب، الباحث في وكالة ناسا، أنه من عام 2005 إلى عام 2019، كانت كمية الحرارة التي تمتصها الأرض في ارتفاع، إذ أكد نورمان أن نتائج الدراسة التي وصلوا إليها «كانت مقلقة إلى حد ما».



ويرى الباحثون أن سبب احتفاظ الأرض بمزيد من الحرارة يعود إلى عدة عوامل مختلف، أولها تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة التي تزيد الحرارة التي تحبسها، بالإضافة إلى التغيرات الطبيعية في المحيط الهادئ.



وأوضح لوب أن الجمع بين تغير المناخ، وتلك التحولات الطبيعية هو الذي أحدث فرقًا كبيرا في توازن طاقة الأرض، مضيفا أنه خلال هذه الفترة تسبب كلاهما في ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى تغيير كبير إلى حد ما في اختلال توازن طاقة الأرض.