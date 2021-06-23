سبب غريب لتأجيل تركيب طرف صناعي لشريف دسوقي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي لـ«الاتحاد» تأجيل عملية تركيب طرف صناعي للفنان شريف دسوقي وذلك للأسبوع المقبل بعدما كان مقرراً لها أمس الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيلها للمرة الثالثة من الطاقم الطبي المشرف على الحالة الصحية في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة. وأضاف المصدر أن العلاج الطبيعي للفنان شريف دسوقي يجب أن يأخذ مدته كاملة، خوفاً من عدم اكتمال البرنامج الموضوع من الطاقم الطبي، مشيراً إلى أنه رأى عدم وجود داعٍ للتسرع وتركيب الطرف الصناعي، خاصة وأن الفنان شريف دسوقي أصبح بحالة نفسية جيدة ومتشوقاً للعودة سريعاً لأعماله الفنية. وأكد المصدر أنه تم تحديد مقاسات الطرف الصناعي لتركيبه خلال الأسبوع المقبل، وبعدها يمكن للفنان شريف دسوقي العودة بشكل طبيعي لحياته وأعماله الفنية التي أعلن عنها في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه في حالة نفسية جيدة جداً بعد اكتمال البرنامج العلاجي النفسي. وفي وقت سابق، أجرى الفنان شريف دسوقي جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة؛ لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له. وخضع شريف فور وصوله مستشفى دار الشفاء لفريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وفي أول أيامه بالمستشفى زاره مندوب رئاسة الجمهورية.

