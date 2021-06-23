دلتا VS ألفا.. كيف يحمينا اللقاح من متحور كورونا الجديد؟

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)



عندما تم اكتشاف الحالات الأولى لمتغير SARS-CoV-2 Delta في المملكة المتحدة في منتصف أبريل كانت الأمة تستعد للانفتاح، تراجعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 ودخول المستشفيات والوفيات بشكل حاد، وذلك بفضل أشهر من الإغلاق وواحد من أسرع برامج التطعيم في العالم، بعد شهرين، المتغير، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، حفز موجة المملكة المتحدة الثالثة وأجبر الحكومة على تأخير إعادة الانفتاح الكامل للمجتمع الذي كان من المقرر أصلاً في 21 يونيو.

بعد ملاحظة الارتفاع السريع المذهل لمتغير دلتا في المملكة المتحدة، تستعد البلدان الأخرى لتأثير هذا البديل - إذا لم يشعروا به بالفعل، وتأمل الدول التي تتمتع بإمكانية كبيرة للحصول على اللقاحات مثل تلك الموجودة في أوروبا وأميركا الشمالية، أن تقلل اللقاحات الارتفاع الحتمي لدلتا. لكن في البلدان التي ليس لديها مخزون كبير من اللقاحات لا سيما في إفريقيا يشعر بعض العلماء بالقلق من أن البديل قد يكون مدمرًا.

ووجدت دراسة منشورة في مجلة نيتشر العلمية، حديثة للصحة العامة في إنجلترا، أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح أقل عرضة بنسبة 75٪ لدخول المستشفى، مقارنة بالأفراد غير المحصنين، وأولئك الذين يتمتعون بالحماية الكاملة هم 94٪ أقل عرضة للدخول إلى المستشفى.

تنتمي دلتا، المعروفة أيضًا باسم B.1.617.2 إلى سلالة فيروسية تم تحديدها لأول مرة في الهند خلال موجة شرسة من الإصابات هناك في أبريل ومايو، نما بسرعة في بعض أجزاء البلاد، وأظهر علامات مقاومة جزئية للقاحات. ولكن كان من الصعب على الباحثين فصل هذه الخصائص الجوهرية للمتغير عن العوامل الأخرى التي تدفع الحالات المؤكدة في الهند إلى تجاوز 400000 حالة يوميًا مثل التجمعات الجماعية.

تم ربط متغير دلتا بعودة ظهور COVID-19 في نيبال وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى، لكن انتشاره في المملكة المتحدة أعطى العلماء صورة واضحة عن التهديد الذي يمثله. يبدو أن دلتا أكثر قابلية للانتقال بنحو 60 ٪ من متغير ألفا شديد العدوى بالفعل (يُسمى أيضًا B.1.1.7) الذي تم تحديده في المملكة المتحدة في أواخر عام 2020.

علامات واقعية

تشير الدلائل الأولية من إنجلترا واسكتلندا إلى أن الأشخاص المصابين بدلتا من المرجح أن ينتهي بهم المطاف في المستشفى بمقدار الضعف مقارنةً بالمصابين بفيروس ألفا.

بينما يقول مادس ألبيرتسن عالم المعلوماتية الحيوية بجامعة ألبورج في الدنمارك: «البيانات الصادرة من المملكة المتحدة جيدة جدًا، ولدينا فكرة جيدة حقًا عن كيفية تصرف متغير دلتا». «لقد كان هذا أمرًا لافتًا للنظر».

شهدت الدنمارك مثل المملكة المتحدة رائدة عالميًا في المراقبة الجينية، أيضًا ارتفاعًا مطردًا في الحالات التي يسببها متغير دلتا - على الرغم من أنها أقل بكثير من معظم الدول الأوروبية الأخرى. يقول ألبيرتسن إنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح المتغير سائدًا في الدنمارك، لكن الأمل هو أن توسعها يمكن إبطاؤه من خلال التطعيم والمراقبة وتعزيز تتبع الاتصال. يقول: «سوف يتولى الأمر»، ولكن «نأمل في غضون بضعة أشهر وليس في وقت قريب جدًا».