«فنون الطهي» يُطلق «فود فورورد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن أولى فعاليات برنامجها الجديد سلسلة «فود فورورد»، التي توفّر للذوّاقة مجموعة تجارب طعام حصرية خلال الشهر المقبل. ويُطلق «موسم فنون الطهي في أبوظبي»، السلسلة من 1 إلى 10 يوليو، والتي تضيء على مشهد الطعام المتنوِّع في الإمارة وتشهد تعاوناً بين أبرز الطهاة في المنطقة والعالم وأشهر المطاعم.

وتشمل الفعالية الأولى تعاوناً بين الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي والشيف السنغافوري المقيم ريف عثمان، في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد.

وقال الشيف الهرمودي، المعروف بأسلوبه المميَّز في دمج الأطباق مثل اللازانيا بلحم الجمل والسمبوسة بجبن البوراتا: تسرّني المشاركة مع الشيف عثمان، لخبراته في ابتكار أطباق متفرِّدة.

وذكر الشيف عثمان أنه يتطلّع إلى التعاون مع الشيف الهرمودي المعجب بأطباقه من إرث المطبخ الإماراتي بنكهات مبتكرة.