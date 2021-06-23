تجارب ترفيهية على جزيرة ياس.. للنساء فقط

أبوظبي (الاتحاد)

جزيرة ياس في أبوظبي وجهة مثلى للسيدات اللاتي يرغبن بقضاء أوقات ترفيهية مميَّزة في أجواء من الحرية والخصوصية التامة، إذ توفِّر فعاليات خاصة بالنساء فقط، للاستمتاع بالمغامرات المائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، وقضاء أوقات عائلية مع شخصيات الأنيميشن المفضّلة في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، والمشاركة في أقوى تجارب القفز الحر والتسلّق الداخلي في «كلايم أبوظبي».

ياس ووتر وورلد

يمكن للسيدات خلال فعالية «موسم السيدات» في «ياس ووتروورلد» خوض تجربة مفعمة بالمرح، مع أجمل المنزلقات والألعاب المائية والأنشطة الاحتفالية التي تُنظَّم كل يوم خميس، حيث تتألَّق المدينة المائيّة باللون الوردي في هذه المناسبة، وتضفي المزيد من أجواء البهجة بما توفِّره من تجارب مميَّزة وأكثر من 45 لعبة ومنزلقة.

يشرف على هذه الفعالية فريق عمل يتكوَّن بالكامل من النساء، بحيث تتمكَّن الأمهات والفتيات وأصدقاؤهن من قضاء أوقات نوعيّة في خصوصيّة تامّة حيث يُمنع استخدام الهواتف النقّالة.

عالم وارنر براذرز

في عالم وارنر براذرز، تعود فعالية «سيدات وارنر» المخصَّصة للسيدات، أيام الثلاثاء بدءاً من 29 يونيو من الساعة 6:00 مساءً - 10:00 ليلاً، وتستمر طوال شهر يوليو، حيث تقدِّم باقة أنشطة احتفاليّة برفقة أشهر شخصياتها النسائية المحبَّبة، وتجارب اللعب وأجواء الرقص على أنغام «الدي جي» الحيّة لمنسقة الأغاني في الوجهة.

كلايم

أمّا «ليلة السيدات» في «كلايم»، فتتيح الفرصة لمحبي المغامرة من الفتيات لاختبار مهاراتهن وخوض أقوى تجارب التسلّق والقفز الحر الداخلي وسط أجواء من الخصوصيّة التّامة، حيث يتولى كادر من المدرِّبات وموظفات الاستقبال والأمن، عملية الإشراف.

وتُقام الفعالية الأربعاء 30 يونيو، ويومي 6 و27 يوليو، من الساعة 5:00 مساء - 9:00 ليلاً، ما يمنح المشاركات فرصة اختبار مهاراتهن وصقلها في أجواء من الراحة التّامة التي يُمنع فيها استخدام الهواتف النقّالة.

وتتوفَّر في الموقع تجارب تناسب مختلف المستويات، مع باقات التسلّق لمدة 60 دقيقة على جدار المبتدئين وجدار التسلق للمستوى المتوسط، وتجربتين للقفز الحر ضمن أكبر نفق هوائي داخلي في العالم، وخيارات القفز الحر والتسلّق الداخلي معاً.