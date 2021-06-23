الموت يغيب مخرج أغنيات الجسمي وأنغام وشيرين عبدالوهاب

القاهرة ـ سعيد ياسين:

غيب الموت صباح اليوم المخرج المصري أحمد المهدي بعد صراع مع المرض، حيث أدخل المستشفى خلال الفترة الماضية بعد إصابته بمرض السرطان، وكان المهدي تخرج من المعهد العالي للسينما، وبدأ مشواره الفني عام 1997، كمخرج للعديد من الأعمال والأغاني المصورة، ومنها ست كوم «جراج» لحسام داغر وآيات مجدي وايمان السيد وعلا رشدي عام 2006، وفيلم «بحر النجوم» من بطولة هيفاء وهبي ووائل كافوري وكارول سماحة ورويدا المحروقي وسعيد صالح ولطفي لبيب وأحمد الشريف وعدد من الوجوه الجديدة عام 2008، وفوازير «مسلسليكو» لمحمد هنيدى عام 2013، كما أخرج عدداً من الأغانى المصورة للعديد من الفنانين، في مقدمتهم أنغام وشيرين عبدالوهاب ووائل كفورى وحسين الجسمي وأيمن الأعتر وذكرى وأمل حجازي.