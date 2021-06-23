قطعة من الفيوم في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.. ما قصتها؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



بعد أسابيع من شهرة قرية تونس عالمياً بعد وفاة رائدة الصناعة اليدوية داخلها السويسرية إيفيلين بوريه، تظهر قرية جديدة من محافظة الفيوم المصرية تشتهر بصناعة السجاد اليدوي وهي قرية «دسيا»، حيث أهدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد لرئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور «تيدروس أدهانوم» سجادة يدوية من صناعة أبنائها.



وتقدمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بالسجادة اليدوية الرائعة التي يظهر فيها زخرفة ماهرة بأيادٍ مصرية لأبناء قرية دسيا الفيومية، التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور «تيدروس أدهانوم» مدير عام منظمة الصحة العالمية، بمقر المنظمة بجنيف، خلال زيارة الوزيرة لمدينة «جنيف» السويسرية وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجال الصحة العامة ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية بالجهود التي بذلتها مصر في إعداد وتقديم ملف تجربة مصر في القضاء على فيروس سي كأول دولة في العالم تتقدم للمنظمة للحصول على الإشهاد الدولي لخلوها من فيروس سي، بعد أن كانت من أكثر الدول في معدلات الإصابة، قائلًا: «إنني شاهدت ذلك الإنجاز بنفسي خلال زيارتي للقاهرة في شهر أغسطس عام 2019»، مؤكدًا متابعته مع فريق العمل بالمنظمة، لتقييم المؤشرات التي تقدمت بها مصر، وحرص المنظمة على التواصل الدائم مع وزارة الصحة والسكان المصرية حتى الحصول على الإشهاد الدولي لخلو مصر من فيروس سي.