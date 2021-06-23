لماذا أطلقت كوبا اسم "عبدالله" على لقاح لـ"كورونا"؟

أحمد شعبان (القاهرة) أعلنت السلطات الصحية الكوبية أن لقاحها التي أطلقت عليه اسم "عبدالله" المكون من ثلاث جرعات أثبت فعاليته ضد فيروس "كورونا" المستجد ويمنح الحماية الكاملة للجسم بنسبة 92.28٪ في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

واشتق اسم اللقاح الكوبي من مسرحية "عبدالله" التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي الذي يوصف بأنه "رسول الاستقلال الكوبي" والراحل سنة 1895 عن 42 عاماً، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها واسمه عبدالله.

وتروي مسرحية "عبدالله"، التي تُعد من كلاسيكيات الثقافة الكوبية، عن شاب مصري نوبي يدعى عبدالله، والذي يشترك مع زملائه العرب في مساعدة الكوبيين بنضالهم لمحاربة المستعمر الإسباني.

وقالت مجموعة "بيوكوبافارما"، التي يتبع لها "مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية"، إن لقاح "عبدالله" بلغ المرحلة النهائية من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن يحصل في أواخر يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

وأكدت السلطات الصحية في كوبا أنه إذا حصل هذا اللقاح على التراخيص كما هو متوقّع، ستصبح كوبا أول دولة في أميركا اللاتينية تطوّر لقاحاً مضاداً لـ"كورونا" وتنتجه على الرغم من الصعوبات، التي يواجهها علماؤها بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها منذ 1962.









