تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي متابع للحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تفاصيل جديدة في حالتها الصحية مع تخطيها فترة هي الأطول لعلاج مصاب كوفيد 19، مشيرا إلى أن الحالة متراجعة بشكل واضح خلال الفترة الماضية، وتعاني الفنانة المصرية من حالة نفسية سيئة بسبب طول بقاءها داخل المستشفى.



وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن هناك نصائح كبرى من عدم معرفتها بخبر وفاة رفيق عمرها وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، خاصة مع حالتها النفسية الحالية والمؤثرة بشكل كبير على حالتها الصحية، مؤكدا أن قرار تلقيها الخدمة الصحية في المنزل تم استبعاده خلال الفترة الماضية خوفا من تدهور أكبر في حالتها الصحية بعد معرفتها الخبر.



وأشار المصدر إلى أنه في الفترة الحالية تتلقى الفنانة دلال عبد العزيز بروتوكولاً طبياً خاصاً يعتمد على علاج آثار كوفيد 19 الطويلة، خاصة وأن الحالة نادرة وطول مدة بقاءها في المستشفى يجعل الطاقم الطبي يراجعها بشكل دوري للتعرف على الأسباب وبالفعل يتم دراستها بالتعاون مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وتواجه الفنانة دلال عبد العزيز أزمة صحية منذ منتصف شهر رمضان المنقضي، حيث أصيبت وعائلتها بفيروس كورونا المستجد، ونتج عن ذلك وفاة زوجها الفنان سمير غانم بعد مسيرة فنية استمرت لسنوات طويلة امتع فيها المشاهد العربي بالعديد من الأعمال الفنية العالقة في أذهان السينما والمسرح العربي.