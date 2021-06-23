ما جديد عبد المجيد عبدالله؟

مراد اليوسف (دبي): أعلن الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن أسماء الشعراء والملحنين الذين سيتعاون معهم في ألبومه المقبل الذي يتعاون فيه مع شركة روتانا.

وغرَّد قائلاً: إن الألبوم سيتم طرحه في عيد الأضحى.ومن المتوقع أن يضم الألبوم أكثر من 20 أغنية جديدة سجَّلها في الستوديو الخاص به بمدينة جدة، تحت إشراف الملحن ياسر بوعلي الذي وصفه عبدالمجيد بأنه رجل المرحلة الحالية. أغاني الألبوم كلمات الشعراء "تركي"، "واحد"، تركي آل الشيخ، فهد المساعد، سعود البابطين، "العاليه"، "الجادل"، عبدالرحمن العثمان، أحمد الصانع وحسن عبدالعزيز. ويتعاون فيه مع الملحن طارق محمد، عبدالرحمن العثمان، "مبهم" وياسر بوعلي الذي له أكبر عدد من الألحان. ويعود عبدالمجيد في الألبوم الجديد إلى أجواء الإصدارات بعد غياب طويل، حيث أصدر آخر ألبوم له قبل نحو 6 سنوات، وكان مكتفياً بطرح الأغاني المنفردة بين فترة وأخرى، ومنها حن الغريب، حلاك، هانت عليك، ما كان هذا حب، ما نقصني، وأغنية كلما.