مراد اليوسف (دبي)
يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل جديد في السعودية بمدينة جدة يوم 2 يوليو المقبل، حيث تقرَّر الحفل الجديد بعدما تم تأجيل حفل الفنان محمد عبده الذي كان مقرراً يوم 1 يوليو، وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنظِّمة «بنش مارك» يوم أمس على حسابها على إنستجرام، مشيرة إلى أن التأجيل يعود لأسباب خارجة عن الإرادة. 

  • ماجد المهندس يحيي حفلاً جديداً في جدة بعد تأجيل محمد عبده

وأكّدت أن تذاكر الجمهور ستكون سارية المفعول في الموعد الجديد الذي تقرّر يوم الخميس 8 يوليو. 

وكان المهندس أقام حفله الأخير في مدينة الرياض يوم 11 يونيو، برفقة الفنانة نجوى كرم وتنظيم من شركة روتانا.