ماجد المهندس يحيي حفلاً جديداً في جدة بعد تأجيل محمد عبده

مراد اليوسف (دبي)

يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل جديد في السعودية بمدينة جدة يوم 2 يوليو المقبل، حيث تقرَّر الحفل الجديد بعدما تم تأجيل حفل الفنان محمد عبده الذي كان مقرراً يوم 1 يوليو، وذلك حسب ما أعلنت الشركة المنظِّمة «بنش مارك» يوم أمس على حسابها على إنستجرام، مشيرة إلى أن التأجيل يعود لأسباب خارجة عن الإرادة.

وأكّدت أن تذاكر الجمهور ستكون سارية المفعول في الموعد الجديد الذي تقرّر يوم الخميس 8 يوليو.

وكان المهندس أقام حفله الأخير في مدينة الرياض يوم 11 يونيو، برفقة الفنانة نجوى كرم وتنظيم من شركة روتانا.