كيف تحمي هاتفك من حرارة الصيف؟

حذر خبير التقنية الألماني ألكسندر شبير من تعرض الهواتف الذكية لدرجات الحرارة المرتفعة أثناء فصل الصيف، وقدم 5 نصائح للحيلولة دون تلف مكوناتها وخصوصا البطارية كونها أكثر حساسية للسخونة.

ووفق «هايزه أونلاين» الألمانية، ينصح شبير بتجنب ترك الهاتف في أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وحفظه في الجيب عند التواجد بأماكن مكشوفة، وخلعه من الحافظة الواقية التي تراكم الحرارة، وإغلاقه فور تعرضه للسخونة، وتجنب تشغيل الألعاب أو التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو أثناء ارتفاع حرارته، وعدم شحن البطارية حين تتعدى الحرارة المحيطة 40 درجة مئوية.

وأخيرا تجنب تبريد الهاتف بوضعه بالثلاجة، إذ يتسبب الماء المتكثف بأضرار تصل لفشل تشغيله.