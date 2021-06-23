فيسبوك تتيح خاصية "المتاجر" على واتساب

أعلنت شركة فيسبوك عن تغييرات في الأدوات التجارية التي تتيحها لمستخدميها وقالت إنها ستوسع نطاق خاصية (المتاجر) ليشمل تطبيق واتساب للتراسل في عدد من الدول و(سوق فيسبوك) في الولايات المتحدة.

وقال مارك زكربرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك إن الشركة ستوفر أيضا عبر خاصية المتاجر إعلانات تلائم سلوك كل مستخدم فيما يتعلق بالتسوق.

وأطلقت فيسبوك خاصية المتاجر العام الماضي كوسيلة تساعد الناس على الوصول للمنتجات على فيسبوك وإنستجرام وشرائها في إطار مسعاها لدعم التجارة الإلكترونية. وقالت الشركة إن أكثر من 300 مليون شخص يزورون (المتاجر) شهريا وإن هناك حوالي 1.2 مليون متجر نشط شهريا.

وأشار زكربرج خلال أحدث إعلان لأرباح فيسبوك إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل واحدة من ثلاثة مجالات مهمة تركز عليها الشركة إلى جانب العمل على الواقع المعزز والافتراضي ومساعدة صانعي المحتوى على جني المال عبر منصات فيسبوك.



