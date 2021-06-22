تعرف على الطريقة الأمثل للاستحمام

الاستحمام ضروري من أجل الاعتناء بصحة الجسد والحفاظ على نظافته، لكن ليست كل طرق الاستحمام صحيحة أو مفيدة، خاصة في الصباح.



وتقول صحيفة "الصن" البريطانية نقلا عن دراسة علمية حديثة إنه لا يوجد شيء أفضل من الاستحمام بالماء الساخن من أجل شحن طاقة الجسم استعدادا لنشاطات اليوم لكنه قد لا يكون مفيدا.

وأضافت أن الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يعيدك إلى النوم مجددا، فالخروج من الحمام الغارق بالبخار إلى الهواء البارد يتسبب في انخفاض مفاجئ في درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى حالة أكثر استرخاءً.

وللتغلب على حالة النعاس الطارئة، على الشخص إنهاء الاستحمام برشقات من الماء البارد فالساخن فالبارد مرة أخرى، لمدة 30 ثانية لكل مرة.

ويؤدي التغيير المفاجئ في حرارة المياه إلى فتح الشعيرات الدموية تحت الجلد، مما يزيد من تدفق الدم بحسب سكاي نيوز العربية.

ومن فوائد غمر الجسم بالماء البارد زيادة تحمل الإجهاد وتقوية جهاز المناعة وزيادة حرق الدهون.