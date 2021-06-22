صفوت غطاس: «الشنطة» في سينما الإمارات

سعيد ياسين (القاهرة)

قال المنتج صفوت غطاس لـ«الاتحاد»: إن فيلم «الشنطة»، الذي يعرض في دور العرض المصرية، سيتم عرضه في دولة الإمارات، وأشار إلى أن الفيلم سيظهر جمال الإمارات، حيث تم تصوير العديد من مشاهده ما بين أبوظبي ودبي، وكشف عن أنه كون شركة إنتاج فنية مع المؤلف والممثل تامر عبدالمنعم، ستتولى إنتاج عدد من الأفلام العربية المشتركة التي يشارك فيها فنانون عرب، على أن تعرض بالتوازي في دور السينما العربية، وأكد أن «الشنطة» هو البداية لصناعة دراما وسينما مصرية إماراتية ستبصر النور قريباً.

وأثنى غطاس على التسهيلات التي حصل عليها في دولة الإمارات لتصوير أحداث العمل، خصوصاً في المناطق السياحية، وبعض المراكز التجارية، وعدد من الأماكن التي تجمع بين التاريخ والحداثة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وشيرين، وشريف دسوقي الذي يجسد فيه شخصية الوزير الهارب «صفوت أبو غالي»، ومحمد لطفي، ودينا، ومحمد عبدالعظيم، والمغنية اللبنانية دانا حلبي، والفنان الإماراتي أحمد عبدالرزاق، والطفلة بيزي، وتأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، حول رجل «نصاب» يستعين بطفلة صغيرة لتساعده في سرقة أحد الفنادق في دبي، ولكنه يمتلك شنطة تتسبب له في العديد من المتاعب والمشاكل.

وكانت أسرة الفيلم قامت بكتابة منشور في البرومو الدعائي للفيلم على لسان مؤلفه جاء فيها: «لكل منا شنطة، ولكل شنطة حكاية، ولكل حكاية أسرار وخبايا».