«مدام توسو» يفتتح في دبي أول فروعه بالمنطقة

دبي (أ ف ب) -يفتتح متحف الشمع الشهير «مدام توسو» في دبي هذا العام أول فروعه في العالم العربي، في وقت تسعى الإمارة التي أصبحت أحد أبرز محطات السياحة العالمية خلال جائحة كورونا، لجذب مزيد من الزوار إليها.

وقالت شركة «مرلين» المشرفة على فعاليات المعرض الشهير ومقره الرئيسي لندن، إنّ الفرع في دبي سيضم 60 تمثالا بينها 16 من تماثيل الشمع الجديدة «لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط»، بحسب بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

ولم تفصح الشركة عن موعد محدّد، لكنّها قالت إنّ الافتتاح سيكون في وقت لاحق من العام الحالي.

ويزور ملايين الأشخاص فروع المتحف حول العالم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لمشاهدة شخصياتهم المفضّلة أمامهم.

وتشتهر دبي بناطحات السحاب والمشاريع العقارية والترفيهية العملاقة، لكنّها تتمتّع أيضا بالاقتصاد الأكثر تنوعا في منطقة الخليج المعتمدة على النفط، وقد تحوّلت على مرّ السنوات إلى مركز مالي وتجاري وسياحي إقليمي وعالمي.

لكن قطاع السياحة الذي اجتذب نحو 16 مليون زائر قبل عام من تفشي فيروس كورونا، تعرض لضربة شديدة، مما دفع الإمارة إلى فتح أبوابها أمام السياح في يوليو العام الماضي وسط حملة تطعيم مكثّفة.

