الديباني تقدم أولى حفلاتها في مصر

القاهرة (الاتحاد)

تستضيف دار الأوبرا المصرية مغنية الأوبرا العالمية الفنانة فرح الديباني في أولى حفلاتها في مصر، على مسرح النافورة في ساحة الأوبرا المصرية غداً.

وقالت فرح الديباني الحاصلة على جائزة أفضل مغنية أوبرا في فرنسا إن الحفل يقام تحت عنوان «رحلة للبحر المتوسط» ليكون بمثابة جسر بين الثقافة المصرية والفرنسية، حيث ستقوم بالغناء لأشهر المطربات العربيات، مثل: السيدة فيروز، وأسمهان، وداليدا، بالإضافة إلى مقطوعات أوبرالية مشهورة باللغة الفرنسية والإسبانية بمعالجة موسيقية وتوزيع جديد من توزيع الموسيقار الكبير أحمد الموجي ويصاحبها في هذا الحفل أوركسترا les cordes Croisées .

وتعد المتزو سوبرانو فرح الديباني، هي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرالية من أوبرا باريس، بدأت مشوارها الفني بالمشاركة في مسابقات للغناء بألمانيا، وفي نفس الوقت حصلت على بكالوريوس هندسة معمارية في برلين وبكالوريوس في الغناء الأوبرالي، بالإضافة إلي حصولها على ماجستير في الغناء الأوبرالي، ثم التحقت بفرقة مغنيين الأوبرا الصاعدين بأوبرا باريس، من بين أربعة فنانين انضموا لها، ومنذ 2011 وحتى 2019 كانت بفرقة أوبرا باريس فعلياً، وغنت من خلالها في العديد من دول العالم.

كما تعد فرح الديباني أول فتاة مصرية وعربية تغني في أوبرا باريس، وحصلت على جائزة مؤسسة «فاجنر»، بعد اختيارها من قبل مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة، وحصلت أيضاً على تكريم من أوبرا باريس عام 2019، وبعدها تم تكريمها خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما حصلت على جائزة حسن كامي، وتكريم من جامعة النيل.