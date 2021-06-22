ولادة ماعز برأس قرد تثير الجدل في مصر

شعبان بلال (القاهرة)



أثارت واقعة ولادة ماعز برأس قرد جدلاً في إحدى قرى محافظة أسيوط جنوب مصر، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديوهات التي تُظهر ذلك.



وشهدت قرية الهداية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، ولادة ماعز برأس قرد في واقعة هي الأولى من نوعها، ما أصاب أصحابها بالذهول من أن الماعز التي يربونها تلد مخلوقاً غريباً.



وبعد ساعات من الولادة، نفق الماعز برأس قرد بسبب العيوب الخلقية المتعددة في الرأس، ما زاد من حيرة الأهالي وأثار الخوف بين المواطنين.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الماعز التي تشبه رأسها القرد بصورة كبيرة، معبرين عن استغرابهم من هذا المخلوق الغريب.



وفسر أطباء بيطريون هذه الواقعة بأنها عيب خلقي، وليست رأس قرد ناتج عن خلل في نمو الجنين، مؤكدين استحالة حدوث تناسل بين القرود والماعز.



وقالت الدكتورة إيمان بكر، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، إن هذه تشوهات خلقية مثل التي تحدث في الإنسان، موضحة أنها تعود لأسباب جينية في الوالدين، أو تعرض الأم خلال الحمل لسموم من البيئة المحيطة أو تعرضت لفيروس أثناء الحمل.



وتابعت لـ «الاتحاد»، إن هذه الحالات نادرة الحدوث وليست متداولة، لكنها تحدث ولها أسباب علمية.